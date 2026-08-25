TelkomGroup Salurkan Bantuan hingga Rp1,3 Miliar untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom bersama operating company TelkomGroup menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan nilai mencapai Rp 1,3 miliar (di luar dukungan konektivitas) bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan disalurkan secara bertahap dan terkoordinasi ke lebih dari 10 wilayah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat dan proses pemulihan pascabencana.

Sejak penyaluran bantuan pertama, TelkomGroup bersinergi dengan Danantara, BP BUMN, BNPB, BPBD setempat, Kementerian Kesehatan, serta berbagai pihak terkait untuk memetakan kebutuhan masyarakat, cakupan wilayah, serta skema penyaluran yang tepat, sehingga dukungan dapat diberikan secara terukur dan tepat sasaran.

TelkomGroup mendukung operasional dapur umum bagi masyarakat terdampak gempa di NTT sebagai bagian dari penyaluran bantuan kemanusiaan selama masa tanggap darurat. Dukungan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Foto: Dokumentasi Telkom

SGM Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan kehadiran TelkomGroup dalam situasi bencana merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membantu masyarakat bangkit dan kembali menjalankan aktivitasnya.

Dia menegaskan TelkomGroup berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya ketika terjadi situasi darurat dan bencana.

Baca Juga: TelkomGroup Optimalkan Konektivitas Satelit Telkomsat di 17 Titik Terdampak Gempa NTT

"Bantuan yang kami salurkan merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Kami berharap dukungan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di NTT dan menjadi bagian dari proses pemulihan mereka," ujar Hery.

Dalam penyaluran bantuan ini, lanjut Hery, TelkomGroup terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait untuk memahami kebutuhan masyarakat di lapangan dan mengidentifikasi dukungan yang dapat diberikan TelkomGroup secara tepat dan optimal.