TelkomGroup Siapkan Future Leaders Lewat Program Pengembangan Kepemimpinan Strategis

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menyelenggarakan Future Leaders Development Program (FLDP) 2026.

Kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun pipeline kepemimpinan yang unggul dan berkelanjutan hingga level tertinggi organisasi.

Sebanyak 27 talenta terbaik berhasil terpilih dari total 270 kandidat unggulan melalui proses seleksi yang komprehensif dan berlapis.

Foto: Dokumentasi Telkom

Program ini menjadi langkah strategis TelkomGroup dalam memperkuat kesiapan kepemimpinan untuk menghadapi persaingan industri digital yang semakin dinamis, sekaligus mendukung agenda transformasi perusahaan melalui TLKM 30.

Proses ini mencakup tahapan talent nomination & screening, assessment berbasis esai dan Harrison Assessments Talent Solution (HATS), wawancara kompetensi dan kepemimpinan, hingga talent review oleh unit bisnis dan persetujuan akhir direksi.

Proses seleksi berlapis ini menegaskan posisi FLDP sebagai program strategis dalam mempersiapkan future board TelkomGroup.

Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan menegaskan FLDP merupakan investasi strategis perusahaan dalam menyiapkan pemimpin masa depan.