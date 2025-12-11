TelkomGroup Terus Percepat Pemulihan Layanan di Lokasi Bencana Sumatra, Ini Progresnya

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus berupaya melakukan percepatan pemulihan layanan telekomunikasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pascabencana banjir bandang dan longsor.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan layanan agar komunikasi masyarakat, sukarelawan, dan lembaga penanganan bencana tetap berjalan lancar tanpa hambatan sekaligus mendukung normalisasi aktivitas masyarakat terdampak.

Hingga 10 Desember 2025, progres pemulihan layanan menunjukkan peningkatan signifikan.

TelkomGroup menyalurkan dukungan kemanusiaan tetap berjalan melalui dukungan penyediaan dapur umum dan bantuan logistik untuk para pengungsi. Foto: Dokumentasi Telkom

Layanan mobile broadband Telkomsel telah pulih 84 persen, sementara layanan fixed broadband IndiHome mencapai pemulihan 86,5 persen.

Di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, seluruh infrastruktur jaringan PoP dan Kantor STO Telkom telah kembali beroperasi normal setelah dilakukan perbaikan fiber optic dan pemulihan power supply di titik-titik yang mengalami gangguan.

Baca Juga: TelkomGroup dan Pemerintah Bergerak Cepat Pulihkan Konektivitas Pascabencana Sumatra

Sementara itu, sejumlah Kantor STO Telkom di Provinsi Aceh juga masih tahap penstabilan perangkat jaringan.

Guna mempercepat penanganan teknis di lokasi yang sulit dijangkau, PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) menugaskan tim teknis tambahan dari Medan ke Takengon, Aceh.