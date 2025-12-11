TelkomGroup Terus Percepat Pemulihan Layanan di Lokasi Bencana Sumatra, Ini Progresnya
jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus berupaya melakukan percepatan pemulihan layanan telekomunikasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pascabencana banjir bandang dan longsor.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan layanan agar komunikasi masyarakat, sukarelawan, dan lembaga penanganan bencana tetap berjalan lancar tanpa hambatan sekaligus mendukung normalisasi aktivitas masyarakat terdampak.
Hingga 10 Desember 2025, progres pemulihan layanan menunjukkan peningkatan signifikan.
TelkomGroup menyalurkan dukungan kemanusiaan tetap berjalan melalui dukungan penyediaan dapur umum dan bantuan logistik untuk para pengungsi. Foto: Dokumentasi Telkom
Layanan mobile broadband Telkomsel telah pulih 84 persen, sementara layanan fixed broadband IndiHome mencapai pemulihan 86,5 persen.
Di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, seluruh infrastruktur jaringan PoP dan Kantor STO Telkom telah kembali beroperasi normal setelah dilakukan perbaikan fiber optic dan pemulihan power supply di titik-titik yang mengalami gangguan.
Sementara itu, sejumlah Kantor STO Telkom di Provinsi Aceh juga masih tahap penstabilan perangkat jaringan.
Guna mempercepat penanganan teknis di lokasi yang sulit dijangkau, PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) menugaskan tim teknis tambahan dari Medan ke Takengon, Aceh.
Progress perbaikan infrastruktur terus berlanjut, posko layanan WiFi gratis dan bantuan kemanusiaan diperluas di tiga provinsi terdampak bencana Sumatra
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mendagri Perintahkan Dirjen Dukcapil Turunkan Tim ke 3 Provinsi Terdampak Bencana Sumatra
- Perkuat Konektivitas di Papua, Telkom Resmikan Community Gateway Merauke
- Kemdiktisaintek Ungkap 60 Perguruan Tinggi Terdampak Bencana Sumatra, Aceh Terbanyak
- PROJO: Solidaritas Nasional Kunci Mengatasi Banjir Sumatra
- BNI Perluas Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Bencana di Sumatra
- Kemenag dan Yayasan Shekinah Glory Gelar Doa Bersama untuk Bencana Sumatra