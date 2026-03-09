TelkomMetra Teken CSPA, Perkuat Bisnis Lewat Divestasi AdMedika ke Fullerton Health

jpnn.com, JAKARTA - PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra), salah satu anak perusahaan di bawah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom secara resmi menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (CSPA).

Penandatanganan CSPA ini merupakan langkah penting dan strategis menuju divestasi penuh atas PT Administrasi Medika (AdMedika), termasuk entitas anak usahanya TelkoMedika kepada kelompok Perusahaan Fullerton Health (Fullerton Health).

Langkah tersebut sejalan dengan aspirasi streamlining BUMN yang diamanatkan oleh Danantara kepada TelkomGroup yang menjadi salah satu fokus pada pilar transformasi TLKM 30.

Baca Juga: TelkomMetra Dorong Inovasi Digital lewat AI dan Data Analitycs

Sebagai bagian dari implementasi strategi transformasi TelkomGroup, upaya penataan portofolio dan streamlining ini bertujuan untuk fokus pada penguatan core business di sektor telekomunikasi dan digital, sekaligus membuka peluang bisnis bagi AdMedika Group untuk berkembang lebih luas di tingkat nasional hingga ke kancah regional.

AdMedika Group sebagai perusahaan pengelola layanan administrasi kesehatan (third party administrator/TPA) berbasis teknologi telah memiliki rekam jejak kuat dalam menyediakan solusi manajemen klaim dan layanan kesehatan bagi korporasi dan institusi di Indonesia.

Seiring dinamika industri kesehatan dan asuransi yang semakin kompetitif, keberlanjutan serta akselerasi pengembangan AdMedika Group dinilai akan lebih optimal bila didukung oleh mitra strategis sebagai pemegang saham yang memiliki keselarasan bisnis dengan kegiatan usaha AdMedika Group.

Direktur Utama TelkomMetra Pramasaleh Haryo Utomo menyampaikan penandatangan CSPA dengan Fullerton Health yang merupakan langkah menuju divestasi penuh AdMedika Group.

"Ini adalah keputusan yang dilakukan secara terukur dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance, melalui pertimbangan bisnis yang komprehensif, dan sejalan dengan langkah transformasi TelkomGroup untuk perkuat fokus pada core business, serta penciptaan nilai jangka panjang,” kata Pramasaleh Haryo Utomo dalam keterangan resminya, Senin (9/3).