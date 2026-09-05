TelkomProperty Pastikan Optimalisasi Aset Berjalan Sesuai Tata Kelola dan Berbasis Value Creation

jpnn.com, JAKARTA - PT Graha Sarana Duta (TelkomProperty) sebagai pengelola aset Telkom terus mendukung langkah transformasi TelkomGroup dalam melakukan streamlining dengan salah satunya yaitu optimalisasi dan leveraging asset untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan efisiensi operasional, serta kontribusi yang lebih optimal dari setiap anak perusahaan.

Direktur Utama TelkomProperty Didit Sulistyo mengatakan saat ini TelkomProperty tengah melakukan leveraging terhadap 3.010 aset yang dikelola di berbagai lokasi dengan sekitar 50 persen telah berhasil dioptimalisasi.

Dalam pelaksanaannya, TelkomProperty terbuka terhadap peluang pemanfaatan aset oleh berbagai pihak, termasuk calon mitra eksternal melalui mekanisme bisnis yang wajar dan proporsional secara Business to Business (B2B) dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola dan peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan langkah tersebut, PT Telkom Landmark Tower (TLT), anak usaha TelkomProperty selaku pengelola gedung GMP, terus mendorong leveraging asset dengan membuka peluang untuk para mitra eksternal yang akan menyewa aset gedung yang dimiliki TelkomGroup.

Direktur Utama TLT Suratman menyampaikan sebagai salah satu entitas pengelola aset properti di lingkungan TelkomGroup, optimalisasi aset merupakan bagian dari langkah leveraging asset yang sudah berjalan dalam proses bisnis pihaknya.

"Tentunya, kami akan selalu berupaya memastikan produktivitas aset untuk dapat melayani kebutuhan TelkomGroup maupun mitra dan tenan eksternal lainnya dengan maksimal,” ujar Suratman.

Gedung Graha Merah Putih (GMP). Foto: Dokumentasi Telkom

Dia menyampaikan rencana pemanfaatan ruang di Graha Merah Putih saat ini masih dalam proses negosiasi dan pembahasan lebih lanjut serta dikoordinasikan dengan pihak terkait.