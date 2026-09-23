Telkomsel Bikin Ribuan Guru Makin Canggih Mengajar dengan AI

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel resmi menutup rangkaian program Terpujilah Guru 2026 dengan membekali lebih dari 1.500 guru keterampilan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan kreativitas digital.

Program yang berlangsung sejak Mei 2026 ini sukses menjangkau 3.800 guru SMA, SMK, dan MA di 10 kota Indonesia melalui pelatihan daring dan luring.

Melalui ajang Puncak Anugerah di Jakarta, Telkomsel memberikan penghargaan kepada para guru peserta terbaik yang berhasil mengintegrasikan teknologi digital secara bijak demi menghadirkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, relevan, dan adaptif dengan perkembangan zaman.

Baca Juga: Guru di Padang Lawas Utara Minta Maaf Seusai Sebarkan Hoaks soal Dirjen Nunuk

Berlangsung sejak Mei 2026, Terpujilah Guru menjangkau lebih dari 3.800 guru SMA, SMK, dan MA melalui kegiatan roadshow di Kabupaten Bogor, Sumedang, Yogyakarta, Surabaya, Pekanbaru, Ambon, Jakarta, Bandung, Medan dan Batam, serta pembelajaran daring.

Sebanyak 1.500 peserta terpilih mengikuti proses bertahap, mulai dari seleksi, akademi daring bagi 400 guru, pendampingan untuk 80 guru, hingga pelatihan intensif secara luring bagi 12 finalis terbaik di Jakarta.

Kurikulum Terpujilah Guru dirancang agar keterampilan yang dipelajari dapat langsung digunakan. Peserta mempelajari pemanfaatan AI yang berpusat pada manusia, produktivitas dan penyusunan instruksi AI, desain visual, pembuatan video, metode pembelajaran kreatif, serta asesmen digital.

Setiap peserta juga menyusun karya akhir berupa materi dan rancangan pembelajaran yang dapat diterapkan dan dikembangkan di sekolah masing-masing.

Direktur Human Capital Management Telkomsel Indrawan, mengatakan guru adalah sosok yang paling bisa memahami kebutuhan belajar setiap murid. Karena itu, teknologi harus membantu mereka mengajar dengan lebih percaya diri, bukan menggantikan perannya.