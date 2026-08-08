Telkomsel Genjot Perkembangan Talenta Kreatif Lewat AI Cinefest 2026

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Telkomsel bersama Huawei dan MiniMax menggelar awarding Cinefest di M Bloc Space, Jakarta Selatan pada Jumat (7/8) malam.

AI Cinefest adalah kompetisis film pendek berbasis artificial intelligence (AI) generatif untuk mewadahi talenta kreatif di Indonesia dalam mengeksplorasi medium narasi digital.

AI Cinefest 2026 mencatat antusiasme tinggi dengan menghimpun 1.111 karya film pendek berbasis AI dari berbagai daerah di Indonesia.

Angka tersebut melampaui target awal program sebanyak 1.000 karya.

Dari jumlah tersebut, hanya 100 peserta terbaik yang terpilih mengikuti Curated Workshop, menunjukkan tingginya daya saing sekaligus kualitas talenta yang mengikuti program ini.

Capaian tersebut mencerminkan semakin besarnya minat masyarakat terhadap pemanfaatan AI untuk berkarya sekaligus mengindikasikan tumbuhnya komunitas kreator AI di Indonesia.

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Vice President Brand Communications Telkomsel, Emir G. Surya mengatakan AI Cinefest dihadirkan sebagai wadah bagi para kreator Indonesia untuk memanfaatkan AI sebagai medium baru dalam berkarya.

"Kami ingin memperluas akses terhadap teknologi, pembelajaran, dan kolaborasi guna mendorong tumbuhnya talenta serta ekosistem kreator AI yang semakin kreatif, inklusif, dan berdaya saing,” ungkap Emir saat ditemui Jumat.