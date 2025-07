Telkomsel Hadirkan IndiHome FTTR, Kecepatan Internet Stabil hingga Setiap Sudut Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel memperkuat posisinya sebagai pilihan utama layanan internet rumah dengan meluncurkan add-on terbaru, IndiHome Fiber-to-the-Room (FTTR).

Solusi ini berfungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi menggunakan konektivitas serat optik transparan langsung hingga ke setiap ruangan di rumah, memberikan pengalaman internet berkecepatan tinggi, stabil, dan latensi rendah bagi pelanggan IndiHome, dengan bandwidth dan kecepatan add-on yang otomatis mengikuti paket utama pelanggan.

Teknologi dalam layanan add-on ini dirancang khusus bagi rumah berukuran menengah hingga besar atau pengguna yang memerlukan koneksi super stabil untuk aktivitas penggunaan data yang intensif, seperti 4K streaming, gaming, smart home, hingga IoT.

VP Technology Strategy and Consumer Product Development Telkomsel Ronald Limoa menyampaikan peluncuran add-on IndiHome FTTR adalah wujud komitmen Telkomsel dalam memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan.

"Kami memahami kebutuhan pelanggan yang semakin meningkat terhadap konektivitas stabil dan cepat di setiap sudut rumah, sehingga solusi FTTR ini kami harapkan bisa menjadi jawaban yang tepat," kata Ronald Limoa dalam keterangannya, Selasa (1/7).

Layanan add-on FTTR hadir dalam berbagai paket yang mencakup perangkat FTTR Utama dan FTTR Sub (perangkat untuk ruangan tambahan), mulai dari 1 perangkat utama dan 1 sub dengan harga Rp 160 ribu per bulan, hingga paket tertinggi dengan 1 perangkat utama dan 4 sub seharga Rp 295 ribu per bulan.

Mengedepankan estetika rumah dan kepastian koneksi, terdapat biaya pemasangan kabel serat optik transparan mulai Rp 400 ribu (sekali bayar).

Tersedia layanan pelanggan 24/7 serta garansi penggantian perangkat gratis bila terjadi kerusakan.