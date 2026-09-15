Telkomsel-MAP Berkolaborasi, Satukan Layanan Digital dan Gaya Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan telekomunikasi asal Indonesia Telkomsel dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) berkolaborasi meluncurkan MAPrivilege di kawasan Jakarta Selatan pada Senin (14/4).

Layanan itu menghubungkan ekosistem digital dan loyalitas Telkomsel dengan jaringan ritel gaya hidup MAP yang luas.

Lewat MAProvilege, pelanggan yang memenuhi kriteria dapat mengakses beragam penawaran terkurasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dalam keseharian mereka

Direktur Marketing Telkomsel Lionel Chang mengatakan kolaborasi ini untuk terus menghadirkan nilai yang semakin relevan dan nyata bagi pelanggan.

"Dengan menghubungkan ekosistem digital Telkomsel dengan ekosistem gaya hidup MAP, MAPrivilege memungkinkan loyalitas pelanggan terwujud dalam manfaat sehari-hari yang bermakna," ungkap Lionel, Senin.

Dalam mengoperasikan layanan tersebut, pelanggan cukup menu reward di aplikasi MyTelkomsel, lalu menukar kode voucer sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masing merchant yang berpartisipasi dalam program tersebut.

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Tidak semua pelanggan yang mendapatkan akses. Program tersebut dtujukukkan bagi pelanggan Halo+ Optima, Simpati yang membeli paket Super Seru dan/atau Surprise Deal, serta pelanggan IndiHome.

Pelanggan juga dapat menukarkan Telkomsel Poin melalui menu Rewards di MyTelkomsel untuk memperoleh akses ke MAPrivilege.