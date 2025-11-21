Telkomsel MAXStream Rilis 3 Film Pendek Sineas Muda, Siap Tayang Perdana di JAFF 2025

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Telkomsel melalui MAXStream Studios merilis tiga film pendek terpilih dari kompetisi Secinta Itu Sama Indonesia (SISI) di Jakarta Selatan pada Kamis (20/11).

Ketiga film SISI 2025 itu akan tayang perdana di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2025 pada 30 November 2025 mendatang.

Program itu merupakan kelanjutan dari inisiatif tahun sebelumnya, Secinta Itu Sama Sinema (SISS), yang telah membuka ruang bagi sineas muda untuk berkarya, berekspresi, dan menunjukkan potensi terbaik mereka.

Tahun ini, SISI mengurasi ratusan proposal film yang masuk sejak 18 Agustus hingga 10 September 2025 dengan tema “Kecintaan Terhadap Indonesia”.

SISI mengajak sineas muda Indonesia untuk mengeksplorasi kisah, nilai, serta keberagaman Indonesia dalam bentuk film pendek, dengan ruang interpretasi yang luas sesuai perspektif masing-masing.

General Manager Digital Content Creation and Community Telkomsel, Anto M. C. Sihombing mengatakan MAXStream Studios melalui program ‘Secinta Itu Sama Indonesia’ berkomitmen untuk memberikan ruang yang inklusif bagi sineas muda untuk mengekspresikan kreativitas dan kecintaan mereka terhadap Indonesia.

"Keberhasilan tahun lalu juga menjadi bukti bahwa talenta Indonesia mampu bersinar di panggung global. Karena itu, kami akan terus mendukung lebih banyak lagi karya yang mencerminkan kekayaan budaya, keberagaman perspektif, dan energi kreatif anak bangsa," ujarnya.



Setelah melalui proses kurasi yang komprehensif, tiga film dari para sineas muda terpilih untuk mendapatkan pendanaan produksi dan mentoring.

Ketiga film tersebut dipilih berdasarkan kreativitas, keunikan gagasan, serta kekuatan karakter dan alur ceritanya.