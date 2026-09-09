Telkomsel Meluncurkan Halo Optima, Tawarkan Kuota Internet 2.000 GB
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Perusahaan telekomunikasi, Telkomsel meluncurkan Halo Optima, produk terbaru dari layanan pascabayar Telkomsel Halo di Jakarta Selatan pada Selasa (8/9).
Layanan tersebut menggabungkan kuota besar, konektivitas andal, serta beragam layanan hiburan digital dalam satu paket.
Selain itu, Halo Optima juga menawarkan kemudahan layana roaming saat ke luar negeri.
VP Mobile Product Marketing Telkomsel Adhi Putranto mengatakan pelanggan membutuhkan konektivitas yang andal sekaligus manfaat yang relevan dengan aktivitas sehari-hari.
Halo Optima hadir sebagai solusi pascabayar yang memberikan nilai tambah melalui kombinasi kuota besar, layanan digital pilihan, dan kenyamanan dalam satu paket.
"Dengan jaringan terbaik Telkomsel serta berbagai benefit yang semakin personal, kami berharap pelanggan dapat memaksimalkan setiap momen dan aktivitas digital mereka,” kata Adhi kepada awak media di Jakarta Selatan.
Halo Optima menawarkan sejumlah paket yang fleksibel mulai dari kuota hingga 2.000 GB, alokasi telepon dan SMS yang lebih besar, serta beragam layanan hiburan digital dalam satu paket.
Layanan terbaru itu hadir dalam berbagai pilihan paket, mulai dari Halo Optima 100K dengan 70 GB internet, 200 menit telepon, dan 200 SMS, hingga Halo Optima (Netflix/Spotify) 1.000K dengan 1.300 GB internet, 1.500 menit telepon, dan 1.500 SMS per bulan.
Telkomsel meluncurkan Halo Optima, produk terbaru dari layanan pascabayar Telkomsel Halo di Jakarta Selatan pada Selasa (8/9).
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