Telkomsel & OpenAI Berkolaborasi, Meluncurkan ChatGPT GO, Harga Mulai Rp 50 Ribu

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Perusahaan telekomunikasi, Telkomsel melakukan kerja sama dengan OpenAI resmi meluncurkan ChatGPT GO di Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (1/11).

Indonesia dipilih menjadi negara pertama di Asia Tenggara untuk merilis aplikasi tersebut.

Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng pihaknya berkolaborasi dengan OpenAI untuk menghadirkan teknologi AI terdepan yang dapat diakses oleh semua orang di Indonesia.

"Ini menjawab kebutuhan nyata dari berbagai lapisan masyarakat, dan benar-benar relevan dengan kehidupan sehari-hari kita," ungkap Derrick saat di sela peluncuran aplikasi ChatGPT Go.

Dalam menyambut kehadiran aplikasi itu, Telkomsel menghadirkan paket promo bundling mulai Rp 50.000.

Paket bundling itu menggabungkan konektivitas data Telkomsel dengan langganan ChatGPT Go.

Pelanggan yang membeli paket itu akan mendapatkan kuota 3 GB kuota khusus untuk mengakses aplikasi ChatGPT serta langganan ChatGPT Go hingga dua bulan.

Tersedia juga pilihan tambahan kuota internet hingga 100 GB bagi pengguna prabayar SIMPATI maupun pascabayar Halo.