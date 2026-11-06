Teltonika Perkuat Perangkat Jaringan dan Keamanan Siber

jpnn.com - JAKARTA - Perkembangan digital dan adopsi jaringan canggih seperti 5G serta Internet of Things (IoT) terkini kian meningkat guna mendukung efisiensi sektor industri dan komersial di tanah air.

Kebutuhan konektivitas stabil ini disebut tercermin dari sektor pertambangan, kolaborasi Telkomsel dengan PT Pegaunihan Technology Indonesia untuk otomatisasi pabrik, hingga lonjakan transaksi QRIS Bank Indonesia yang mencapai 65,77 juta pengguna per Juni 2026.

Menjawab tantangan infrastruktur yang belum merata serta kondisi lingkungan ekstrem, Teltonika menyelenggarakan Teltonika Networking Solutions Summit perdana di Jakarta.

Forum strategis ini mempertemukan sekitar 100 mitra bisnis, praktisi industri, dan ahli global guna mendiskusikan peluang pengembangan IoT serta solusi konektivitas industri.

CEO Teltonika Indonesia Elisa Pramono menegaskan potensi pengembangan konektivitas di tanah air sangat besar seiring meningkatnya kebutuhan dunia usaha akan jaringan yang fleksibel.

Melalui forum tersebut, dia menyatakan pihaknya ingin memperkuat dialog dengan para pelaku industri agar solusi yang dihadirkan dapat semakin relevan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis di Indonesia.

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"Pertumbuhan di Indonesia bukan hanya tentang menghadirkan teknologi, tetapi juga memahami kebutuhan pasar lokal dan membangun kemitraan jangka panjang dengan para pelaku industri," kata Elisa di Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Head of South Asia Sales at Teltonika Networks Tadas Padegimas menjelaskan Indonesia merupakan pasar berkembang dengan potensi besar sehingga pihaknya terus memperkenalkan berbagai inovasi perangkat jaringan.