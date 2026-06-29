Teman Bumil & Parenting Luncurkan Skrining Emosi Anak, Deteksi Dini Masalah Perkembangan

jpnn.com, BANDUNG - Teman Bumil & Parenting meluncurkan fitur Psikolog Corner saat Family’s Days Out Roadshow to Bandung di Nara Park Bandung.

Acara itu diikuti lebih dari 100 keluarga dan menjadi ruang bagi orang tua serta anak untuk bermain, belajar, sekaligus membangun kedekatan emosional.

Mengusung tema “A Day to Be Brave, More Days to Feel Safe,” kegiatan ini menekankan pentingnya rasa aman dari keluarga sebagai fondasi keberanian anak.

Melalui aktivitas eksplorasi, permainan luar ruang, dan sesi edukasi bersama ahli, anak diajak mencoba hal baru, sedangkan orang tua mendapat wawasan tentang pengasuhan dan tumbuh kembang.

Manager Teman Bumil & Parenting, Intan Anindyana Hapsari, mengatakan Family’s Days Out menjadi agenda rutin untuk membantu keluarga menciptakan waktu berkualitas.

“Banyak orang tua sibuk sehingga jarang memiliki waktu bonding yang berkualitas dengan anak. Melalui acara ini, kami ingin menghadirkan pengalaman bermain, belajar, dan bertumbuh bersama,” ujar Intan dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6).

Dalam acara tersebut, Teman Bumil & Parenting juga memperkenalkan Psikolog Corner, fitur di website resmi yang berfokus pada kesehatan mental, perkembangan emosi, dan psikologis anak.

Layanan utama yang tersedia saat ini adalah Skrining Kesehatan Mental & Emosional Anak menggunakan Kuesioner Masalah Mental Emosional (KMME) dari Kementerian Kesehatan RI.