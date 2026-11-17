TEMAN Conference 2026 Angkat Inovasi dan Keberlanjutan Industri Koin Global
jpnn.com, BALI - Peruri resmi membuka penyelenggaraan 22nd Technical Meeting of the Mints in ASEAN (TEMAN) Conference 2026 di Sanur, Bali.
Forum internasional ini mempertemukan pelaku industri pencetakan uang dan logam, otoritas mata uang, serta penyedia teknologi dari 26 negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.
Pembukaan konferensi dipimpin Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP-BUMN), Tedi Bharata.
Kehadiran pemerintah dalam agenda tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap peran Peruri dalam memperkuat kolaborasi internasional dan meningkatkan daya saing industri pencetakan uang Indonesia.
Dalam sambutannya, Tedi mengatakan industri pencetakan uang dan layanan keamanan digital perlu terus beradaptasi menghadapi dinamika global.
Inovasi teknologi, efisiensi, dan penerapan praktik berkelanjutan menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing industri tersebut.
"Melalui forum Technical Meeting of Mints in ASEAN Conference 2026, Indonesia mendorong penguatan kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarnegara untuk menghadapi tantangan bersama serta membangun masa depan industri yang lebih tangguh," ujar Tedi.
TEMAN Conference 2026 mengusung tema "Discovering the Future of Minting through Culture, Sustainability, and Innovation".
TEMAN Conference 2026 di Bali membahas inovasi dan keberlanjutan untuk memperkuat industri koin global.
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