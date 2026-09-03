Teman Nusron Wahid Terseret Perkara Korupsi Haji, KPK Langsung Bereaksi

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung bereaksi terkait peran teman Nusron Wahid dalam persidangan perkara korupsi kuota haji.

KPK berjanji bakal menelaah fakta persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji terkait uang 400.000 dolar Amerika Serikat untuk Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI.

Konon uang itu diberikan kepada perantara teman Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Saat pemberian terjadi, Nusron menjabat ketua Pansus Haji DPR 2024.

"Jaksa Penuntut Umum KPK tentu akan telaah dan analisis setiap keterangan yang muncul dalam persidangan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Budi mengatakan setiap fakta persidangan kasus kuota haji merupakan hal yang penting untuk proses pembuktian perkara.

"Karena akan mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh," ujarnya.

KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada 9 Agustus 2025.