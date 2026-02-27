Temani Setiap Momen Bulan Suci, ShopeeFood Punya Diskon Kuliner Ramadan hingga Promo Seru Setiap Hari

jpnn.com, JAKARTA - ShopeeFood kembali menghadirkan kampanye Diskon Kuliner Ramadan dengan berbagai promo menarik serta fitur untuk menemani pengguna setia.

Ramadan tahun ini, ShopeeFood menghadirkan berbagai penawaran spesial setiap harinya, mulai dari Checkout Murah Serbu Takjil Tanpa Ongkir Setiap Hari, ShopeeFood Live Spesial Ramadan, Flash Sale Spesial Jam Berbuka, hingga ShopeeFood Mission dengan hadiah utama mobil.

Head of Business Development ShopeeFood Indonesia Rizkyandi Ramadhan menyampaikan Ramadan menjadi momen penting untuk menghadirkan pengalaman kuliner yang lebih seru dan menguntungkan bagi pengguna.

Melalui Diskon Kuliner Ramadan 2026, pihaknya ingin mengajak masyarakat menikmati momen sahur dan berbuka dengan lebih hemat dan praktis.

Dari promo harga yang sangat terjangkau, gratis ongkir, hingga kesempatan memenangkan mobil listrik, semuanya kami hadirkan agar Ramadan tahun ini terasa lebih spesial bagi para pengguna setia ShopeeFood.

“Kami juga berharap berbagai promo yang hadir melalui kampanye ini dapat membantu mitra merchant menjangkau lebih banyak pelanggan selama periode Ramadan,” ujar Rizkyandi.

Rizkyandi menuturkan pengguna ShopeeFood juga bisa memanfaatkan berbagai fitur seperti Pesanan Gabungan/Group Order, Pesanan Terjadwal, dan Pickup yang akan membuat pengalaman memesan makanan menjadi lebih mudah dan praktis. Berbagai fitur tersebut hadir untuk memudahkan pengguna setia ShopeeFood dalam memesan menu sahur hingga berbuka selama Ramadan.

Rizkyandi menyebut dengan berbagai promo yang dihadirkan, ShopeeFood mengajak masyarakat untuk tidak ketinggalan momen kuliner seru selama Ramadan.