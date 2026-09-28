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Tembus 1.000 Unit, iCAR V23 Tawarkan Paket Perlindungan Komprehensif

Tembus 1.000 Unit, iCAR V23 Tawarkan Paket Perlindungan Komprehensif
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Acara serah terima unit ke-1.000 iCAR V23 di PIK2, Jakarta. Foto: icar

jpnn.com, JAKARTA - Bagi 1.000 orang pertama yang kini sudah memegang kunci iCAR V23, ada rasa yang berbeda tiap kali menginjak pedal gas.

Bukan cuma soal berpindah dari poin A ke poin B, melainkan soal membawa identitas dan gaya hidup baru di jalan raya.

Per akhir September 2026, iCAR Indonesia resmi menyerahkan unit ke-1.000 kepada konsumen.

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Angka itu bukan sekadar pencapaian jualan di atas kertas, melainkan bukti sah betapa cepatnya SUV listrik berdesain bold ini mencuri hati masyarakat.

Ada alasan kenapa V23 begitu cepat akrab di jalanan. Sejak awal kemunculannya, mobil ini memang tampil beda.

Desainnya yang tangguh dipadu dengan konsep plug-and-play customization bikin tiap pemiliknya bebas mengekspresikan karakter diri.

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"Pencapaian 1.000 konsumen ini momen yang sangat berarti buat kami. Angka ini bukan cuma soal berapa unit yang terserah, tetapi tentang komunitas iCAR yang mulai hidup dan terus membesar," ujar Regional Sales Manager iCAR Indonesia Bayu Apriadi, di Jakarta, Senin.

Niat iCAR membangun hubungan jangka panjang bukan cuma omong kosong marketing.

Bagi 1.000 orang pertama yang kini sudah memegang kunci iCAR V23, ada rasa yang berbeda tiap kali menginjak pedal gas.

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