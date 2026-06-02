Tembus 16 Besar Indonesia Open 2026, Jojo Pengin Juara
jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Open 2026 Super 1000 menjadi salah satu target terbesar bagi Jonatan Christie.
Pemain peringkat lima dunia itu berharap bisa merebut gelar juara. Jojo -panggilan Jonatan belum pernah menjuarai Indonesia Open.
Jojo mengatakan hal itu setelah memenangi babak pertama Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).
Dia menang melawan Jia Heng Jason Teh (Singapura) 21-18, 21-15.
“Indonesia Open adalah salah satu target terbesar di tahun ini untuk saya pribadi. Saya ingin melakukan yang terbaik, Terlepas dari itu, saya ingin fokus untuk match per match dulu,” katanya.
Meski menang dua gim langsung di babak pertama, Jojo mengaku masih perlu waktu untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan.
"Sedikit masih adaptasi di awal-awal gim. Di setiap turnamen, babak pertama itu pasti enggak mudah," ujarnya.
Jojo berpeluang untuk jumpa juniornya, Alwi Farhan, di babak kedua, dengan catatan, Alwi mengalahkan Lakshya Sen (India) malam ini. (pbsi/jpnn)
