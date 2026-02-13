Tembus 50 Ribu Penumpang, FlyJaya Buka Rute Morowali, Tambah 3 Pesawat Baru
jpnn.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan nasional asal Yogyakarta, PT Surya Mataram Nusantara (FlyJaya), berhasil membukukan penumpang hingga 50 ribu orang sepanjang tahun operasional 2025.
Menyambut capaian positif tersebut, FlyJaya melakukan manuver bisnis agresif pada 2026.
"Salah satunya kami terus membuka rute baru, kali ini ke pusat industri nikel, Morowali, serta menambah tiga armada baru," kata Direktur Niaga FlyJaya, Ary Mercyanto, Jumat (13/2).
Langkah itu menandai transformasi FlyJaya yang kini tak hanya fokus pada sektor pariwisata dan budaya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai mitra strategis industri hilirisasi nasional di Indonesia Timur.
Dia mengatakan rute penerbangan ke Morowali (MOH), Sulawesi Tengah, merupakan respons strategis terhadap pesatnya pertumbuhan industri pertambangan.
Sebagai pusat gravitasi ekonomi baru, Morowali membutuhkan konektivitas udara yang efisien bagi para pelaku bisnis dan tenaga kerja ahli.
"Ekspansi ke Morowali adalah jawaban FlyJaya atas tingginya permintaan pasar korporasi. Kami ingin memberikan akses cepat menuju pusat industri strategis nasional," ujarnya.
Guna mendukung pengembangan jaringan tahun ini, FlyJaya memastikan akan mendatangkan 3 unit pesawat ATR 72 tambahan.
Tembus 50 ribu penumpang, FlyJaya buka rute Morowali dan menambah 3 pesawat baru
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Garuda Indonesia Group Sambut Positif Kebijakan Penurunan Harga Tiket Pesawat Saat Lebaran 2026
- Akselerasi Bisnis di Asia-Pasifik, Vietjet Air Perkenalkan Pusat Pembiayaan Regional
- Penumpang KAI Bandara Tembus 598 Ribu Pada Januari 2026
- PT ANI Rilis Hanggar Baru, Siap Jadi Anchor MRO di Barat Indonesia
- Curhat Dinar Candy Terjebak selama Enam Jam di Pesawat
- Peringati Rangkaian HUT Ke-77, Garuda Online Travel Fair 2026 Tawarkan Diskon Tiket Hingga 65 Persen