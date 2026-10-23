Tembus 8 Besar AFC Challenge League, Borneo FC Siap Mengamuk di Super League

jpnn.com - SAMARINDA - Keberhasilan Borneo FC Samarinda melaju ke perempat final AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027 menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Pesut Etam untuk menghadapi persaingan Super League 2026/2027.

Borneo FC memastikan diri sebagai juara Grup D setelah mengalahkan Tainan City FC dengan skor 3-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (21/10). Sebelumnya, tim asuhan Mauro Jeronimo juga menang 2-0 atas Yangon United.

Dua kemenangan tersebut menjadi pencapaian bersejarah bagi Borneo FC dalam penampilan perdana mereka di kompetisi Asia. Hasil positif ini diharapkan mampu meningkatkan mentalitas pemain saat kembali berjuang di kompetisi domestik.

Meski bangga dengan pencapaian timnya, Pelatih Mauro Jeronimo mengingatkan para pemain agar tidak cepat puas.

Menurut pelatih asal Portugal itu, masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk menghadapi kompetisi yang panjang dan penuh tantangan.

"Saya pikir ini sangat bagus untuk klub. Fakta bahwa kami bisa menyelesaikan fase grup dengan dua kemenangan untuk menjadi tim pertama di Indonesia yang melakukannya, itu juga membuat kami bangga," ujar Mauro.

Ia menegaskan Borneo FC harus terus bekerja keras meski sudah memastikan tiket ke perempat final.

"Kami masih berada di awal. Banyak hal yang harus kami tingkatkan. Kami harus bekerja keras karena akan menghadapi musim yang panjang dan sulit," katanya.