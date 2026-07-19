Tembus Final SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah Mengalahkan Vietnam

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia tembus final putaran pertama SEA V Cup 2026 seusai mengalahkan Vietnam.

Berlaga di Candon City Arena, Sabtu (18/7) skuad asuhan Reidel Toiran itu menang dengan skor 3-0 (25-22, 25-20, 25-22).

Asisten pelatih Timnas voli Indonesia, Nur Widayanto menyebut kemenangan yang diraih anak asuhannya tidak mudah.

Wajar sejak awal laga Vietnam berupaya menekan utamanya saat situasi serve.

“Kami punya kendala di gim pertama saat kami kesulitan membangun serangan karena serve mereka cukup keras. Dari situasi tersebut receive kami tidak bagus sehingga serangan tidak berjalan.”

“Kami mencoba menenangkan para pemain sehingga akhirnya bisa keluar dari tekanan tersebut dan memenangkan laga,” ujar pria yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com, Sabtu (18/7).

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Kemenangan itu mengantarkan Farhan Halim dan kolega berjumpa Kamboja pada partai puncak.

Sebelumnya tim asuhan Samaeth Nouv itu membuat kejutan dengan meraih kemenangan dengan skor 3-1 (25-21, 16-25, 25-23, 25-17) melawan Thailand.