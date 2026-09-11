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Tembus Final US Open 2026, Elena Meremukkan Hati Amerika

Tembus Final US Open 2026, Elena Meremukkan Hati Amerika
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Elena Rybakina (kiri) dan Coco Gauff di akhir semifinal US Open 2026. Foto: Charly Triballeau/AFP

jpnn.com - NEW YORK - Final superideal di nomor tunggal putri grand slam US Open 2026 tercipta: nomor 1 dunia vs 2.

Setelah Aryna Sabalenka (Belarusia) menyingkirkan Jessica Pegula (AS) di semifinal Jumat (11/9) pagi WIB, Elena Rybakina (Kazakhstan) menundukkan Coco Gauff (AS).

Mimpi publik Amerika Serikat yang pengin melihat putrinya bermain di final pun buyar. 

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Elena Rybakina meremukkan hati Amerika setelah menang comeback dari Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4 di Arthur Ashe Stadium, Jumat siang WIB.

Pertarungan Elena vs Coco lebih lama ketimbang Aryna vs Jessica beberapa saat sebelumnya di lapangan yang sama.

Elena vs Coco berdurasi dua jam sembilan menit, sementara Aryna vs Jessica satu jam 20 menit.

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Wajah-wajah fan AS di tribune tampak sering tegang saat Elena vs Coco.

Banyak tokoh dan artis AS yang sontak berdiri dari tempat duduknya ketika Coco mendapat poin. Hampir selalu begitu. 

Final US Open 2026 mempertemukan Aryna Sabalenka versus Elena Rybakina. Seru tuh. 1 vs 2.

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