Tembus Fortune Southeast Asia 500, Pertamina Jadi Simbol Motor Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina masuk ke dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 dan memberikan kontribusi positif bagi penguatan citra Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Pengamat branding Yuswohady mengatakan capaian ini harus bisa menjadi motivasi bagi Pertamina untuk terus memperbaiki kualitas bisnis dan transformasi perusahaan di tingkat global.

“Bagi Pertamina bagus dari sisi image perusahaan. Tetapi yang lebih penting bagi Indonesia ini membanggakan karena mencerminkan kekuatan ekonomi nasional di mata dunia,” kata Yuswohady di Jakarta, Kamis (18/6).

Pria yang juga menjabat sebagai Managing Partner Inventure itu menilai capaian Pertamina menunjukkan bahwa perusahaan telah dikelola secara baik dan mampu berdaya saing global.

Sebab, kata Yuswohady daftar Fortune Southeast Asia 500 merupakan tolok ukur prestisius yang menunjukkan besarnya skala bisnis perusahaan berdasarkan pendapatan (revenue).

“Jadi, mencerminkan dampak ekonomi yang dihasilkan terhadap tenaga kerja, industri, dan pembangunan nasional,” jelas Yuswohady.

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Penulis 50 lebih buku pemasaran itu juga menjelaskan keberadaan perusahaan nasional dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 berkontribusi terhadap citra sebuah negara.

“Makin banyak perusahaan suatu negara yang mampu menembus daftar tersebut, ia mengatakan, maka makin kuat pula persepsi dunia terhadap kapasitas ekonominya,” ungkap Yuswohady.