Tembus Pasar Ekspor, Pisang Lokal Bananania Hadir di Pertamina SMEXPO 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sofyani Mirah, Owner Bananania memperoleh kesempatan mengikuti berbagai pelatihan, kompetisi, pameran dalam dan luar negeri, hingga fasilitasi pemasaran melalui platform SMEXPO.

Pengalaman penting diraih saat mengikuti Trade Expo Indonesia (TEI) bersama Pertamina, yang membuahkan kesepakatan bisnis dengan pembeli dari Kanada.

Wanita yang menjadi mitra binaan Pertamina sejak 2021 ini juga pernah difasilitasi mengikuti pameran di Jepang, serta berhasil meraih predikat Champion Go Global dalam kompetisi Pertamina UMK Academy 2023.

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"Kesempatan mengikuti pameran juga membuka jaringan dan pasar baru, termasuk peluang ekspor ke Kanada,” ujarnya.

Terkait upaya pembinaan ini, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan pengembangan UMK binaan perlu didukung melalui kombinasi peningkatan kapasitas usaha dan perluasan akses pasar.

Pertamina mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga mampu mengembangkan inovasi, memperkuat kualitas, serta memanfaatkan peluang pasar domestik maupun internasional.

“Pertamina memberikan pendampingan kepada UMK melalui pelatihan, pengembangan kapasitas, kompetisi, serta fasilitasi promosi dan akses pasar. Kami ingin pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen yang lebih luas, membangun jejaring bisnis, dan mengembangkan potensi produk lokal agar semakin kompetitif,” kata Baron.

Menurut Baron, partisipasi UMK dalam pameran seperti SMEXPO menjadi salah satu upaya Pertamina mempertemukan produk binaan dengan pasar dan calon mitra potensial.