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Tembus Pasar Eropa, KASS Sukses Ekspor Biji Kakao ke Swiss

Tembus Pasar Eropa, KASS Sukses Ekspor Biji Kakao ke Swiss
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PT Khatulistiwa Agro Serasi Sentosa (PT KASS) mendapatkan respons positif dari pasar Eropa melalui kegiatan ekspor perdana biji kakao sebanyak 1,5 ton ke Swiss. Foto: dok Bea Cukai

jpnn.com, TARAKAN - PT Khatulistiwa Agro Serasi Sentosa (PT KASS) mendapatkan respons positif dari pasar Eropa melalui kegiatan ekspor perdana biji kakao sebanyak 1,5 ton ke Swiss.

Pelepasan ekspor perdana itu dihadiri langsung oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Berau dan Bea Cukai Tarakan pada Sabtu (22/8).

Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan, Wahyu Budi Utomo mengungkapkan ekspor ini menjadi salah satu wujud nyata potensi komoditas daerah untuk menembus pasar internasional sekaligus memperkuat posisi produk Indonesia dalam rantai perdagangan global.

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Dia menegaskan pihaknya siap mendukung ekspor komoditas kakao melalui kemudahan pelayanan ekspor, meliputi pelayanan administrasi, pelayanan fasilitas berupa Klinik Ekspor, serta pelayanan pemeriksaan fisik jika diperlukan.

“Melalui sinergi dan pendampingan dalam proses ekspor, kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan dan asistensi kepada pelaku usaha dalam mendorong kelancaran kegiatan ekspor,” pungkasnya. (jpnn)


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PT KASS mendapatkan respons positif dari pasar Eropa melalui kegiatan ekspor perdana biji kakao sebanyak 1,5 ton ke Swiss.


Redaktur & Reporter : Dedi Sofian

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