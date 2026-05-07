Tembus Pasar Global, Ekspor Raya 459 Ton Durian Beku dari Palu ke Tiongkok

jpnn.com, PALU - Sebanyak 17 kontainer dengan total 459 ton durian beku senilai Rp 42,5 miliar resmi diberangkatkan dari Palu menuju Tiongkok pada Rabu (16/4).

Ekspor yang dilaksanakan di PT Duco Food Indonesia ini menjadi momentum penting dalam mendorong komoditas unggulan Sulawesi Tengah menembus pasar internasional.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Pantoloan Galih Seno Prabowo mengatakan pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pengawasan kepabeanan secara optimal guna mendukung kelancaran ekspor daerah.

Menurut Galih, keberhasilan ekspor durian beku ini menunjukkan produk unggulan Sulawesi Tengah memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Pelepasan ekspor tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah.

Acara pelepasan dilakukan secara resmi oleh Kepala Badan Karantina Sahat Manor Panggabean bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.

Turut hadir pula Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan serta Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido.

Mengusung tema 'Sulawesi Tengah Menuju Raja Durian Dunia', kegiatan ini menegaskan besarnya potensi daerah sebagai salah satu sentra penghasil durian di Indonesia.