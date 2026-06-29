Tembus Pasar Internasional, Aloya Coffee Lanjutkan Ekspor ke Jepang dan Hungaria
jpnn.com, MEDAN - Aloya Coffee, kembali menunjukkan konsistensinya menembus pasar internasional.
Sebab, UMKM asal Sumatera Utara itu kini melanjutkan ekspor kopi ke Jepang sekaligus memperluas pasar ke Hungaria.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil pendampingan berkelanjutan dari Bea Cukai Medan dalam mendukung daya saing UMKM berorientasi ekspor.
Pada Jumat (26/6), Aloya Coffee kembali mengirimkan produk kopi ke Jepang melalui Pelabuhan Belawan dengan tujuan Pelabuhan Namikata di Pulau Shikoku.
Pengiriman tersebut bernilai sekitar USD1.620 dengan komoditas utama berupa biji kopi mentah (green bean) Grade A yang telah memiliki sertifikasi dari lembaga berlisensi.
Kepala Kantor Bea Cukai Medan, Dede Mulyana, mengatakan pihaknya terus berkomitmen memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar mampu bersaing di pasar global.
"Melalui assistensi, pendekatan, dan manifestasi, kami akan selalu optimal dalam mendukung daya saing UMKM di wilayah pengawasan dan pelayanan," ujarnya.
Ekspor tersebut bukan yang pertama kali bagi Aloya Coffee. Selama beberapa tahun terakhir, UMKM ini telah beberapa kali mengirimkan produk kopi ke berbagai negara.
Aloya Coffee melanjutkan ekspor kopi ke Jepang sekaligus memperluas pasar ke Hungaria.
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