Tembus Pasar Nasional, Kopi Sinaok dan Keripik Binaan PT DPM Unjuk Gigi di INACRAFT 2026

jpnn.com, JAKARTA - Produk olahan UMKM binaan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM), seperti Kopi Sinaok dan aneka keripik rumahan, berhasil menembus pasar nasional melalui ajang INACRAFT October Vol. 5 Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Keikutsertaan Kopi Sinaok serta aneka keripik pisang dan singkong dalam pameran kerajinan nasional pada 7–11 Oktober 2026 ini merupakan kolaborasi bersama stan Dekranasda Kabupaten Dairi.

Langkah promosi ini bertujuan memperkenalkan potensi kuliner dan olahan lokal dari sekitar wilayah operasional perusahaan ke jaringan pasar yang lebih luas.

Promosi ini merupakan bagian nyata dari komitmen pengembangan UMKM masyarakat sekitar wilayah operasional melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT DPM.

Dalam pelaksanaannya, PT DPM menerapkan strategi pembinaan berkelanjutan. Pendampingan tidak hanya menyasar sektor hulu seperti pembagian bibit kopi, kakao, dan durian kepada petani, tetapi juga menyentuh sektor hilir dengan memberdayakan kreativitas ibu-ibu rumah tangga di Parongil dan sekitarnya.

“Kami mendampingi dari peningkatan keterampilan pengolahan, efisiensi produksi, hingga membuka akses pasar seperti ajang INACRAFT ini. Harapan kami, masyarakat tidak hanya menghasilkan panen mentah, tetapi mampu mengolahnya menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi,” ujar Chief Legal and External Relations PT DPM, Radianto Arifin, dalam keterangan tertulisnya.

Untuk menjaga standar kualitas, PT DPM secara berkala menggelar pelatihan dengan menggandeng Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Dairi. Beberapa program yang telah berjalan di antaranya adalah pelatihan teknik menyangrai (roasting) kopi pada September 2026 serta fasilitasi pengemasan keripik agar lebih higienis, renyah, dan menarik bagi pasar modern.

Melalui sinergi pelatihan produksi, standardisasi kualitas, dan perluasan akses pasar ini, PT DPM berharap produk bumi Dairi tidak lagi sekadar dijual sebagai bahan mentah. Program hilirisasi tingkat rumahan ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect berupa nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga masyarakat lokal.