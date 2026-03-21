Tembus Semifinal, Rachel/Febi Jadi Andalan Indonesia di Orleans Masters 2026

Tembus Semifinal, Rachel/Febi Jadi Andalan Indonesia di Orleans Masters 2026
PasanganRachel Allessya Rose/Febi Setianingrum saat berlaga pada ajang Orleans Masters 2026 di Palais des Sports, Jumat (20/3). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menjadi andalan di sektor ganda putri Indonesia pada ajang Orleans Masters 2026 setelah tembus semifinal.

Berlaga di Palais des Sports, Jumat (20/3) pasangan ranking 23 dunia itu melangkah seusai mengalahkan wakil Taiwan, Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan dengan skor 21-14, 21-15.

Hasil ini sejatinya menjadi angin segar buat sektor ganda putri Indonesia yang masih kurang bermain konsisten.

Rachel/Febi bertekad untuk bisa meraih gelar juara untuk bisa mengakhiri tren buruk sepanjang tahun ini.

Tercatat keduanya sempat bermain apik di Indonesia Masters 2026 sebelum akhirnya kalah di semifinal dari Arisa Igarashi/Miyu Takahashi lewat pertarungan rubber game 12-21, 21-19, 13-21.

“Hari ini kami bermain menekan lawan. Kami tidak membiarkan lawan mengembangkan permainan. Ketimbang laga sebelumnya, sekarang kami bermain lebih nyaman,” ujar Febi.

Dengan kemenangan ini, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum akan jumpa wakil Jepang, Sumire Nakade/Miyu Takahashi.

Pada laga sebelumnya wakil Negeri Sakura itu mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Lauren Lam/Allison Quynh Lee straight game 21-12, 21-14.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menjadi andalan di sektor ganda putri Indonesia pada ajang Orleans Masters 2026, Jumat (20/3)

