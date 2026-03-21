Tempat Wisata Sering Macet Saat Lebaran, Irjen Agus Siapkan Langkah Antisipatif

jpnn.com - JAKARTA - Korlantas Polri memastikan pengamanan ketat tidak hanya dilakukan di jalur mudik dan balik, tetapi juga merambah ke titik-titik destinasi wisata selama libur Lebaran 2026.

Antisipasi ini dilakukan guna mencegah kemacetan parah di lokasi hiburan masyarakat.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryomugroho menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran di posko-posko pengamanan untuk mengendalikan situasi di lapangan, termasuk di pintu-pintu masuk pelabuhan utama.

"Tempat-tempat wisata sudah kami antisipasi melalui posko yang mengendalikan ke seluruh jajaran. Termasuk pelabuhan-pelabuhan seperti Bakauheni, Merak, dan Gilimanuk, semua sudah disiagakan," kata Irjen Agus di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/3).

Menanggapi keresahan masyarakat soal menjamurnya parkir liar di lokasi wisata yang kerap memicu kemacetan, dia memastikan sudah menyiapkan langkah antisipasi.

Menurutnya, koordinasi lintas sektoral sudah dilakukan sejak awal, termasuk melibatkan stakeholder terkait.

"Masalah parkir liar ini sudah muncul dalam rapat koordinasi. Kami sudah lakukan pengamanan Rolakir (Rute, Lalu Lintas, dan Parkir) di lokasi wisata," katanya.

Strategi yang diterapkan tahun ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pengelolaan kantong-kantong parkir yang lebih tertata.