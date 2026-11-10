Tempo Scan Group Raih Penghargaan Muzaki Perusahaan Terbaik di Grand BAZNAS Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Grand BAZNAS Awards 2026 menjadi pengakuan atas kontribusi Tempo Scan Group dalam mendukung kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial berkelanjutan.

Semangat Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa kontribusi bagi bangsa dapat diwujudkan melalui kepedulian dan tindakan nyata. Semangat ini sejalan dengan perjalanan Tempo Scan Group yang telah tumbuh bersama Indonesia selama 73 tahun dan terus menghadirkan berbagai inisiatif sosial bagi masyarakat.

Dalam ajang Grand BAZNAS Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI pada Oktober lalu, Tempo Scan Group menerima penghargaan sebagai Muzaki Perusahaan Terbaik bersama dengan 100 Penggerak Zakat Terbaik lainnya. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi Tempo Scan Group dalam mendukung upaya kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat.

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Penghargaan tersebut hadir dalam perjalanan Tempo Scan Group yang telah tumbuh bersama Indonesia selama 73 tahun. Sejak berdiri pada 3 November 1953, Tempo Scan terus berkembang melalui produk-produk farmasi, nutrisi, produk konsumen, dan kosmetik. Dalam perjalanannya, kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian dari nilai dan tanggung jawab perusahaan, yang diwujudkan melalui berbagai inisiatif sosial.

Executive Chairman dan Co-Founder Tempo Scan Group, Handojo S. Muljadi, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan apresiasi sekaligus pengingat bagi perusahaan untuk terus menjalankan tanggung jawab sosial secara konsisten.

“Selama 73 tahun perjalanan Tempo Scan, kami selalu percaya bahwa pertumbuhan perusahaan harus berjalan seiring dengan kontribusi bagi masyarakat. Bagi kami, memberikan manfaat bukan sekadar sebuah program, melainkanbagiandarinilai yangmendasarikeberadaanperusahaan. Kami bersyukur atas apresiasi ini dan berharap dapat terus melanjutkan kebaikan, menjangkau lebih banyak masyarakat, serta menginspirasi berbagai pihak untuk bersama-sama memberikan manfaat bagi sesama,” ujar Handojo.

Komitmen Tempo Scan Group untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat juga diwujudkan secara konsisten melalui berbagai program sosial di bidang kesehatan, nutrisi, pemberdayaan, dan bantuan kemanusiaan.

Salah satunya adalah Program Sosial Indonesia Tersenyum (PSIT), yang dijalankan sejak 2007 untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan kelainan bawaan yang membutuhkan tindakan medis korektif. Sepanjang 2007–2017, program ini menjangkau 2.546 anak dan mendukung 2.950 tindakan medis. Sejak 2017, cakupannya diperluas melalui dukungan nutrisi dan kesehatan bagi bayi serta anak-anak, yang telah menjangkau 202.863 anak.