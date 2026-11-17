jpnn.com, JAKARTA - PT Tempo Scan Pacific Tbk (Tempo Scan) resmi menuntaskan rangkaian penyaluran bantuan kemanusiaan bagi bayi dan anak-anak yang disalurkan secara bertahap melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI sepanjang periode 2024 hingga 2026.

Rangkaian bantuan tersebut meliputi dukungan pemenuhan nutrisi, penyediaan air bersih, akses layanan kesehatan, serta pengadaan enam unit ambulans klinik yang diserahterimakan secara bertahap selama dua tahun terakhir.

Inisiatif kemanusiaan ini dijalankan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) bertajuk "Kembalikan Senyum Bayi dan Anak-Anak".

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Melalui gerakan tersebut, Tempo Scan mengajak masyarakat Indonesia turut peduli terhadap kondisi bayi dan anak-anak yang terdampak konflik serta mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar dan fasilitas medis.

Pelaksanaan program CSR ini sekaligus mencerminkan nilai inti perusahaan, yakni prinsip Kesetaraan. Tempo Scan berkeyakinan bahwa setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan, asupan gizi yang baik, serta layanan kesehatan yang layak tanpa membedakan latar belakang suku, ras, maupun agama.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., turut menyaksikan penyerahan bantuan dan menyampaikan apresiasinya atas kepedulian serta kontribusi Executive Chairman dan Co-Founder Tempo Scan Group, Handojo S. Muljadi.

"Pak Handojo yang kita kenal sebagai orang yang sangat tersentuh kalau ada hal-hal seperti ini. Saya juga tahu, pada zaman COVID-19, beliau telah melakukan hal yang sangat besar. Namun, saya tahu beliau itu orangnya tidak ingin dipopulerkan. Biarkanlah jasa-jasanya menjelma menjadi suatu kenyataan di dalam masyarakat tanpa harus menjadi orang populer. Saya kira inilah yang sangat langka," ungkap Nasaruddin Umar.

Sepanjang 2025 hingga 2026, Tempo Scan bersama BAZNAS RI melanjutkan penyaluran bantuan secara berkala. Bantuan tersebut mencakup paket gizi makanan siap santap dan distribusi 200.000-liter air bersih di sejumlah wilayah.