Tempuh Medan Berat, Mapala Leuser USK Bawa Bantuan ke Desa-Desa
jpnn.com, ACEH TENGAH - Sejumlah kecamatan di Aceh Tengah masih terisolasi, bantuan hanya bisa disuplai lewat udara dan sungai.
Warga di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tujuh hari terisolasi akibat banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025.
Akses jalan yang putus total, membuat pasokan makanan tidak dapat masuk ke desa terdampak.
Bersama masyarakat, relawan mulai melakukan proses evakuasi terhadap warga dari Desa Bergang, Karang Ampar, dan Pantan Reuduek (Pueting).
Ketiga desa tersebut merupakan kawasan paling terdampak dan sulit tersentuh bantuan logistik memadai.
Akses menuju desa-desa tersebut benar-benar lumpuh akibat tumpukan material longsor, batu-batu besar, serta batang kayu yang memenuhi badan jalan.
Tercatat sedikitnya ada 14 titik longsor yang membuat kendaraan apa pun tidak dapat melintas.
Di ujung tebing di mana akses terputus dan tanah longsor menimpa, ratusan warga berharap pada deru baling-baling helikopter yang kerap melintas namun sulit mendarat.
Menempuh medan berat, Mapala Leuser USK jadi tim pertama pembawa bantuan ke desa-desa terdampak
