Temu Akbar & Milad ke-110 Mathla’ul Anwar, Perkuat Peran Pendidikan, Dakwah, Pengabdian untuk Bangsa

jpnn.com - BOGOR — Mathla’ul Anwar memperingati Milad ke-110 tahun. Organisasi ini menggelar Temu Akbar Mathla'ul Anwar (Tebar Mawar) di Aula Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang diikuti sekitar 3.000 warga MA dari sejumlah wilayah, itu menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi, sekaligus meneguhkan komitmen dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Dr. K,H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., mengatakan bahwa usia 110 tahun harus menjadi momentum seluruh jajaran MA untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap perjalanan organisasi, sekaligus memastikan berbagai target yang belum terpenuhi dapat ditindaklanjuti.

Menurut dia, ikhtiar besar MA ke depan ialah menjadikan organisasi makin naik level dan menghadirkan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, Jazuli melanjutkan, seluruh keluarga besar MA dari tingkat PB hingga pengurus cabang harus bergerak bersama sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. “Tidak boleh ada pengurus yang hanya menjadi penonton. Bangsa Indonesia akan melihat kontribusi nyata Mathla’ul Anwar melalui karya dan pengabdian yang kita berikan,” kata Jazuli, Rabu (12/8).

Dia menekankan pentingnya pembenahan dan reformasi tata kelola organisasi. Menurut dia, MA merupakan milik seluruh keluarga besar yang harus dijaga, dikembangkan, dan diperkuat secara bersama-sama. Dalam bidang pendidikan, evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan MA perlu terus dilakukan, termasuk penguatan kurikulum, serta perhatian serius terhadap madrasah-madrasah yang masih membutuhkan pembenahan.

Jazuli mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan MA telah meneken nota kesepahaman (MoU). Melalui kerja sama tersebut, seluruh satuan pendidikan MA tingkat SLTA/SMA/MA di Jawa Barat menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan pendidikan. Para siswa MA juga memperoleh kesempatan mendapatkan beasiswa dari Pemprov Jabar.

“Lulusan Mathla’ul Anwar harus menjadi generasi yang berkualitas, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perjuangan organisasi tidak akan berkelanjutan tanpa konsistensi. Karena itu, seluruh gerak langkah Mathla’ul Anwar harus berdasarkan sistem, manhaj, dan program kerja yang jelas,” papar Jazuli.

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Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai perjalanan MA selama 110 tahun merupakan kontribusi luar biasa bagi umat dan bangsa. Menurut dia, apa yang telah diwariskan organisasi ini merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk terus memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

Tamsil mengatakan MA telah menunjukkan kualitas ukhuwah yang sesungguhnya dengan mengambil peran strategis dalam kehidupan kebangsaan. Momentum 110 tahun juga harus menjadi kesempatan untuk kembali merajut solidaritas keumatan demi kemaslahatan bangsa.