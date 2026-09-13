Temuan 5 Orang Utan di India, Kemenhut Upayakan Repatriasi dan Pengusutan Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kemenhut Ahmad Munawir menyebut pihaknya telah mengambil langkah konkret menyikapi kabar penemuan lima bayi orang utan di kawasan hutan Distrik Balasore, Negara Bagian Odisha, India.

Diketahui, lima bayi orang utan ditemukan dinas kehutanan setempat pada Selasa (8/9) di kawasan hutan Blok Bhogarai atau Udaipur, wilayah Jaleswar, Distrik Balasore, Odisha, India.

Munawir menyebut pemerintah melalui koordinasi dengan otoritas India terus memastikan penanganan hingga verifikasi asal usul lima bayi orang utan.

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"Termasuk, mengupayakan pemulangan atau repatriasi kelima orang utan tersebut ke Indonesia," kata dia melalui keterangan pers Kemenhut, Minggu (13/9).

Adapun, lima orang utan yang ditemukan di India masih berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun dan dalam kondisi sehat.

Saat ini, seluruh satwa telah ditempatkan untuk mendapatkan perawatan dan penanganan di Nandankan Zoological Park, Bhubaneswar, India.

Munawir menyebut pengamatan awal terhadap ciri fisik dan morfologinya, kelima satwa diduga berasal dari Pulau Sumatera.

Namun, ujarnya, pemerintah Indonesia menegaskan identifikasi tersebut masih bersifat awal dan kepastian jenis serta asal-usul genetiknya akan dilakukan melalui pemeriksaan DNA oleh otoritas ilmiah yang berwenang.