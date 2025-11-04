menu
JPNN.com » Politik » Legislatif » Temuan Drone Emprit Terkait Demonstrasi Agustus, Ternyata...

Temuan Drone Emprit Terkait Demonstrasi Agustus, Ternyata...

Temuan Drone Emprit Terkait Demonstrasi Agustus, Ternyata...
Para pengunjuk rasa menyerang polisi dalam demonstrasi di depan kantor polisi di Denpasar, Bali pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menyebutkan pihaknya menemukan upaya penggiringan opini di media sosial agar masyarakat berdemonstrasi ke Gedung DPR, pada akhir Agustus 2025.

Ismail menyebut narasi mengajak berdemonstrasi dimulai 19 Agustus hingga 25 Agustus 2025.

Dia berkata demikian saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang yang dilaksanakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).

"Jadi saya lihat memang ada penggiringan opini dari awal yang sudah diciptakan," kata Ismail, Senin.

Pemantau media sosial itu mengatakan narasi mengajak demonstrasi itu mayoritas dibuat oleh akun anonim yang memanfaatkan situasi. 

"Oleh akun siapa? Ya, tadi, oleh akun-akun anonim juga memang, begitu, dan ini seperti memanfaatkan momen," ujarnya.

Ismail mengatakan muncul pula dalam narasi ke para pedemo untuk melampiaskan marah dengan menjarah kediaman sejumlah legislator.

Menurutnya, buruh pada akhir Agustus memang melaksanakan demonstrasi, tetapi narasi mengajak berunjuk rasa dan meluapkan marah tak berasal dari komunitas pekerja.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menyebut pejabat negara bisa menyampaikan klarifikasi terhadap narasi negatif.

