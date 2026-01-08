menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Temuan LSI Denny JA Ungkap Adanya Gap Antara Golkar-Gerindra Cs dengan Konstituen

Temuan LSI Denny JA Ungkap Adanya Gap Antara Golkar-Gerindra Cs dengan Konstituen

Temuan LSI Denny JA Ungkap Adanya Gap Antara Golkar-Gerindra Cs dengan Konstituen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga. Foto: Dokpri for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menangkap adanya jurang pemisah antara beberapa partai dengan konstituen mereka masing-masing setelah membaca temuan terbaru LSI Denny JA.

"Menunjukkan adanya kesenjangan aspirasi konstituen partai dengan apa yang ingin diperjuangkan partai terkait pilkada," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Kamis (8/1).

Diketahui, LSI Denny JA menyatakan konstituen pemilih partai seperti Golkar, Gerindra, PKB, PDIP, PKS, Demokrat, hingga NasDem menolak wacana pilkada melalui DPRD.

Baca Juga:

Sementara itu, data survei yang sama menyatakan konstituen PAN terbelah rata menyikapi wacana pilkada melalui DPRD. Setengah setuju dan sisanya menolak.

Namun, partai seperti Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, dan NasDem malah menyetujui wacana pilkada melalui DPRD.

Jamiluddin menyebutkan fenomena itu menandakan aspirasi konstituen tak sejalan dengan sikap Golkar-Gerindra cs.

Baca Juga:

Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan partai seharusnya bisa menjaring aspirasi konstituen sebelum bersikap terhadap wacana pilkada melalui DPRD.

"Dengan begitu, tidak akan terjadi kesenjangan aspirasi konstituen dengan yang diperjuangkan partai," kata dia.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menangkap adanya jarak antara Golkar cs dengan konstituen setelah muncul temuan LSI Denny JA.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI