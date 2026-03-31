Temuan TAUD di Kasus Andrie Yunus Mengejutkan, Diduga Bukan 4 Pelaku, Waduh
jpnn.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengungkap temuan yang mengindikasikan keterlibatan banyak pihak dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.
Temuan ini didsampaikan berdasarkan hasil investigasi awal yang masih terus dikembangkan TAUD.
Airlangga Julio elaku kuasa hukum Andrie Yunus mengatakan tim telah mengidentifikasi sedikitnya 16 orang yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.
"Setidaknya dalam kasus Andrie Yunus itu ada 16 orang pelaku yang sudah berhasil kami identifikasi," ujarnya dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Dia menjelaskan, identifikasi tersebut tidak hanya mencakup jumlah pelaku, tetapi juga peran masing-masing pada saat kejadian berlangsung.
"Ini belum termasuk di luar daripada 16 orang itu, misalnya tidak tertangkap oleh pantauan kami, belum termasuk pertanggungjawaban komando," katanya.
Temuan tersebut menurutnya mengindikasikan kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk pihak-pihak yang berperan di luar pelaku lapangan.
- Penyelesaian Kasus Andrie Yunus Lewat Peradilan Militer Berpotensi Menimbulkan Gejolak
- Ketua YLBHI Harapkan Polri Ungkap Aktor Utama Kasus Penyiraman Air Keras Kepada Aktivis KontraS
- KontraS: Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus Harus Diungkap Hingga Struktur Komando Atas
- Petisi Masyarakat Sipil: Keadilan untuk Andrie Yunus, Militer Harus Tunduk pada Peradilan Umum!
- Perkuat Posisi Pemerintah, Komisi III Dukung Pembentukan TGPF Kasus Penyiraman
- Polisi Melimpahkan Kasus Serangan Andrie ke Puspom TNI, YLBHI: Sangat Mengecewakan