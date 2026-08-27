Temui Aksi Massa, Rieke Diah dan Andre Rosiade Hampir Diserang OTK

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan Andre Rosiade hampir menjadi korban penyerangan orang tidak dikenal (OTK) saat menemui aksi massa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8).

Momen itu terjadi sesuai rombongan anggota DPR RI itu menyampaikan orasi di atas mobil komando.

Awalnya, penggagas aksi demonstrasi 27 Agustus, Supriyono alias Mas Botok menyampaikan surat komitmen yang diperoleh hasil mediasi dengan pimpinan DPR RI.

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Setelahnya, rombongan anggota DPR RI yang ingin kembali ke dalan Kompleks Parlemen sempat melakukan wawancara dengan awak media.

Disela-sela wawancara terdapat sejumlah orang yang mendorong awak media agar menahan laju anggota DPR RI.

Zaya (23) salah satu pendemo menuturkan dirinya melihat seseorang yang mengenakan helm biru dan berjaket hitam mendekat ke arah kerumunan awak media dan mengacungkan senjata tajam jenis golok.

"Dia cowok, pakai jaket hitam terus helm biru muda. Nah, awalnya sempat mengeluarkan golok, tetapi disimpan di tas. Setelah rombongan anggota DPR mau masuk lagi, dia keluarkan golok lagi," kata Zaya.

Dia menjelaskan massa yang melihat aksi tersebut langsung mengejar orang tidak dikenal itu hingga ke arah Gelora Bung Karno.