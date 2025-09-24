Temui Gubernur Pramono, KSPSI AGN dan KSPI Bawa 6 Isu Penting

jpnn.com, JAKARTA - Serikat pekerja dari KSPSI AGN dan KSPI menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balaikota DKI JAkarta, Rabu (24/9).

Pertemuan ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat kebijakan ketenagakerjaan di ibu kota.

Ketua DPD KSPSI AGN DKI Jakarta William Yani Wea mengatakan sedikitnya ada enam isu utama yang dibahas dengan Gubernur Pramono, yakni kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, penghapusan praktik outsourcing yang tidak sesuai ketentuan, keterwakilan buruh di Pemprov DKI, pembentukan pengawas ketenagakerjaan adhoc, pembentukan Satgas PHK, serta regulasi khusus bagi pekerja sektor platform digital.

Baca Juga: Pramono Targetkan Rute MRT Tersambung ke Tangerang 5 Tahun Lagi

"Buruh DKI Jakarta menghadapi tantangan yang semakin kompleks, dari outsourcing yang tidak jelas, hingga pekerja platform digital yang belum memiliki payung hukum. Karena itu, kami mendorong agar Pemprov DKI Jakarta segera mengambil langkah konkret agar buruh tidak lagi berada di posisi yang lemah,” kata William seusai bertemu dengan Pramono.

William menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan regulasi ketenagakerjaan di era digital. Termasuk dengan pembentukan Satgas PHK. Ia menguraikan tiga poin utama.

Pertama, mengenai pembentukan pengawas ketenagakerjaan adhoc di luar unsur PNS. Menurutnya, langkah ini krusial untuk memperkuat fungsi pengawasan di lapangan yang selama ini kerap terbatas oleh jumlah dan kapasitas aparatur sipil negara.

“Dengan adanya pengawas adhoc, pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja bisa lebih cepat, tegas, dan efektif,” jelas William.

Kedua, William juga menyoroti kebutuhan regulasi khusus untuk pekerja sektor platform digital, mulai dari konten kreator hingga pekerja berbasis aplikasi.