Temui Gubernur Pramono, Yenny Wahid Pakai Emblem One Piece
Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid mengenakan emblem One Piece yang dipasang di hijabnya saat mendatangi Balai Kota DKI, pada Jumat (22/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid mengenakan emblem One Piece yang dipasang di hijabnya.

Emblem One Piece itu dia kenakan saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat (22/8).

Menurut Yenny, tayangan One Piece memang sudah menjadi tontonannya sejak lama.

“Saya cuma ingin mengatakan bahwa One Piece tidak usah ditakuti, tidak perlu diberangus, tidak perlu dihapus, ini ekspresi saja justru harus menjadi instrospeksi dari pejabat,” ucap Yenny.

Dia meminta para pejabat tak perlu takut dengan simbol One Piece yang digunakan masyarakat karena hanya tokoh kartun.

“Kenapa rakyat mengambil simbol One Piece? Kenapa rakyat mau mengutarakan ekspresinya dengan memakai tokoh fiktif karena ada ketidakpuasan, itu yang harus jadi introspeksi kita semua,” jelasnya.

Aktivis Nahdlatul Ulama itu mewanti-wanti para pejabat dan wakil rakyat untuk

melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan baik.

