jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat kerja sama dengan International Energy Agency (IEA) untuk meningkatkan ketahanan energi dan mempercepat transisi energi di Indonesia.

Kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Tenaga Ahli Kementerian ESDM, Satya Hangga Yudha Widya Putra dengan perwakilan IEA, Vrinda Tiwari selaku South East Asia Lead dan Axel Priambodo selaku Indonesia Lead, Rabu (26/11).

Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, mulai dari penguatan cadangan minyak nasional, pengurangan emisi metana, hingga pengembangan teknologi Battery Energy Storage System (BESS).

Satya Hangga mengatakan kolaborasi dengan IEA diharapkan dapat membantu pemerintah memperkuat implementasi program prioritas sektor energi.

"Melalui kerja sama dengan IEA, kami berharap dapat memperkuat implementasi program pemerintah melalui dukungan kajian, rekomendasi kebijakan, dan pertukaran pengalaman internasional," ujar Satya dalam keterangannya, Kamis (26/11).

Salah satu fokus pembahasan ialah peningkatan kapasitas cadangan minyak nasional. Pemerintah menargetkan kapasitas penyimpanan setara 60 hari pada 2029–2030, dengan upaya menuju ketahanan pasokan hingga 90 hari.

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Pengembangan fasilitas penyimpanan di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra, menjadi bagian dari strategi tersebut.

Menurut Satya, penguatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi diperlukan untuk mengantisipasi gangguan pasokan akibat dinamika geopolitik maupun ketidakpastian pasar energi global.