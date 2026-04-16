Temui Investor Global, Menkeu Purbaya Optimistis Aliran Dana Portofolio Masuk RI
jpnn.com - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan strategis dengan sejumlah investor global di New York, termasuk perusahaan manajemen aset BlackRock.
Dalam rangkaian pertemuan di Washington DC, sejumlah investor global turut hadir, di antaranya Fidelity, Goldman Sachs Asset Management (GSAM), Eaton Vance, serta MFS.
Purbaya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memaparkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian global.
Menkeu menyampaikan investor global, khususnya dari Amerika Serikat, menunjukkan ketertarikan yang signifikan pada instrumen sektor keuangan di Indonesia.
Ketertarikan tersebut mencakup instrumen fixed income maupun equity.
Meskipun menunjukkan minat besar, Menkeu menjelaskan dana yang masuk saat ini condong pada sektor pasar modal.
“Ini sebagian besar merupakan investasi portofolio, bukan foreign direct investment (FDI). Namun, kami optimistis dalam waktu dekat aliran dana tersebut akan masuk dan turut mendorong penguatan pasar modal Indonesia,” kata Menkeu Purbaya, dikutip dari keterangan pers, Kamis (16/4).
Selain bertemu dengan para investor, Menkeu juga melakukan pertemuan strategis dengan perwakilan lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings, serta pihak Bank Dunia (World Bank).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat bertemu investor global menjelaskan dana yang masuk saat ini condong pada sektor pasar modal.
- Perluas Akses Investor, Indodax Hadirkan 7 Aset Tokenized Stocks
- Mindset Investor Juara: Strategi Mengelola Fear & Greed untuk Jangka Panjang
- KPK Dalami Aliran Dana Kuota Haji ke Pansus DPR
- Berbeda dengan Bank Dunia, Waka MPR Eddy Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5%
- Purbaya Sebut Tidak Ada Lagi Pengadaan Motor Listrik pada 2026
- World Bank Prediksi Ekonomi RI Turun 4,7 Persen, Purbaya: Saya Pikir Salah Hitung