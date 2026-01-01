Temui Kaesang, Eks Kader PDIP Maluku Gabung PSI
jpnn.com - Eks kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku, Febry Calvin Tetelepta atau yang akrab disapa FCT kini sudah bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
FCT belum lama ini melakukan pertemuan langsung dengan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
“Sudah ada pertemuan langsung. Nanti kita lihat hasilnya. Kemungkinan besar Pak FCT akan diberikan tanggung jawab di struktur partai,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (29/5).
Tak hanya itu, sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa mantan Deputi Kantor Staf Presiden era pemerintahan Joko Widodo ini mulai membangun komunikasi politik dengan sejumlah figur penting di Maluku. Di antaranya Ricky Jauwerissa serta Abdullah Tuasikal.
Menurut sumber, komunikasi tersebut bukan sekadar silaturahmi politik biasa, tetapi diyakini sebagai bagian dari konsolidasi untuk memperkuat struktur PSI di Maluku hingga basis kelurahan dan desa.
“Mereka sudah ada komunikasi. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja,” tegas sumber itu.
FCT merupakan salah satu figur pemimpin asal Maluku yang selama ini aktif memperjuangkan aspirasi pembangunan Maluku di jejaring nasional.
Langkah FCT bergabung menjadi kader PSI diperkirakan akan mengubah konfigurasi politik di Bumi Raja-Raja.
