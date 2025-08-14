menu
Temui Ketum Muhammadiyah, Waka MPR Minta Masukan soal Dinamika Politik Saat Ini

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno (kanan) saat menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir di Yogyakarta. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, YOGYAKARTA -  Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir.

Pertemuan berlangsung di Kantor Pusat PP Muhammadiyah di Jalan Cikditiro Yogyakarta.

Eddy menjelaskan pertemuan dengan Prof Haedar Nashir sudah lama direncanakan namun baru terealisasi saat ini.

Dia menjelaskan pertemuan ini merupakan silaturahmi sekaligus meminta nasihat dan masukan kepada Prof Haedar sebagai pimpinan tertinggi Muhammadiyah.

“Tentu niatnya adalah silaturahmi kepada beliau karena sudah direncanakan namun baru saat ini terlaksana. Kepada Prof Haedar Nashir kami juga meminta masukan dan juga nasihat-nasihat dalam dinamika politik saat ini,” jelas Eddy dalam keterangannya, Kamis (14/8).

Doktor Ilmu Politik UI ini mengungkapkan Prof Haedar Nashir banyak memberikan masukan mengenai upaya meningkatkan kualitas demokrasi berdasarkan pada sila keempat Pancasila.

Prinsip demokrasi Indonesia menurut Prof Haedar, kata Eddy, harus berlandaskan pada hikmat, musyawarah dalam sistem perwakilan.

Menurut Eddy, masukan Prof Haedar tentang representasi politik dalam hal ini DPR dan MPR sebagai rumah rakyat sangat relevan dengan dinamika politik saat ini.

