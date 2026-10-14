Temui Konstituen Penerima BSPS, Misbakhun Puji Komitmen Prabowo Sediakan Hunian Layak untuk Rakyat

jpnn.com, PASURUAN - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya di Kota Pasuruan, Jawa Timur, memanfaatkan program perumahan rakyat yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jatim itu mengatakan bahwa pemerintahan saat ini memiliki komitmen serius dalam mencukupi kebutuhan pokok rakyat, termasuk di bidang perumahan.

Misbakhun menyampaikan hal itu saat menggelar Serap Aspirasi Masyarakat dalam rangka masa reses sidang DPR di Kota Pasuruan, Selasa (13/10/2026). Kegiatan itu dihadiri warga penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai program bedah rumah tidak layak huni.

“Saya mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang menghadirkan program-program nyata untuk masyarakat. Bantuan perumahan seperti BSPS ini sangat penting karena masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi juga berhak tinggal di rumah yang layak dan sehat,” ujar Misbakhun di acara yang juga dihadiri Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo itu.

Misbakhun menyebut program prorakyat di bidang perumahan itu merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mendapatkan hunian yang layak.

Wakil rakyat asal Pasuruan itu menegaskan BSPS merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan tiga juta rumah yang visi Presiden Prabowo.

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Misbakhun juga memberikan apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang disebutnya juga berjuang keras khususnya memastikan program 3 juta rumah sebagai visi misi Presiden Prabowo Subianto bisa diwujudkan.

Dia menambahkan kebijakan Presiden Prabowo di bidang perumahan tidak hanya menyangkut penyediaan tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari agenda pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Misbakhun, pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.