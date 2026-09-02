Temui Korban Gempa NTT, Ketum Pendekar 08: Kami Datang karena Kepedulian

jpnn.com, JAKARTA - Pendekar 08 bakal meneruskan aksi kemanusiaan yang dilakukan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Umum Pendekar 08 Ancilla Yanny Irmella mengatakan program tidak berhenti pada penyaluran bantuan.

Menurut Ancilla, kehadiran langsung para sukarelawan di tengah warga juga menjadi bagian dari upaya memberikan dukungan moril dan membangun semangat masyarakat untuk melewati masa sulit pascabencana.

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Pendekar 08 mendatangi sejumlah wilayah terdampak, salah satunya Kecamatan Kuwus Barat.

Di wilayah tersebut, bantuan diberikan kepada masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, termasuk warga yang masih harus bertahan di tempat pengungsian sementara.

Selain membawa kebutuhan dasar, sukarelawan juga menggelar kegiatan trauma healing untuk membantu masyarakat, terutama keluarga dan anak-anak, menghadapi dampak psikologis setelah mengalami gempa.

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Ancilla mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan perangkat setempat agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Informasi dari aparat wilayah, menurut dia, menjadi penting bagi relawan untuk memahami secara langsung kondisi maupun kebutuhan warga di lapangan.