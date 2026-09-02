menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Temui Korban Gempa NTT, Ketum Pendekar 08: Kami Datang karena Kepedulian

Temui Korban Gempa NTT, Ketum Pendekar 08: Kami Datang karena Kepedulian

Temui Korban Gempa NTT, Ketum Pendekar 08: Kami Datang karena Kepedulian
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pendekar 08 bakal meneruskan aksi kemanusiaan yang dilakukan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Foto: dok pendekar 08

jpnn.com, JAKARTA - Pendekar 08 bakal meneruskan aksi kemanusiaan yang dilakukan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Umum Pendekar 08 Ancilla Yanny Irmella mengatakan program tidak berhenti pada penyaluran bantuan. 

Menurut Ancilla, kehadiran langsung para sukarelawan di tengah warga juga menjadi bagian dari upaya memberikan dukungan moril dan membangun semangat masyarakat untuk melewati masa sulit pascabencana.

Baca Juga:

Pendekar 08 mendatangi sejumlah wilayah terdampak, salah satunya Kecamatan Kuwus Barat.

Di wilayah tersebut, bantuan diberikan kepada masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, termasuk warga yang masih harus bertahan di tempat pengungsian sementara.

Selain membawa kebutuhan dasar, sukarelawan juga menggelar kegiatan trauma healing untuk membantu masyarakat, terutama keluarga dan anak-anak, menghadapi dampak psikologis setelah mengalami gempa.

Baca Juga:

Ancilla mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan perangkat setempat agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Informasi dari aparat wilayah, menurut dia, menjadi penting bagi relawan untuk memahami secara langsung kondisi maupun kebutuhan warga di lapangan.

Pendekar 08 bakal meneruskan aksi kemanusiaan yang dilakukan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI