Temui Pengusaha AS Menyusul Hasil Negosiasi ART, Airlangga Bahas Peluang Investasi

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan langsung dengan United State-Asean Business Council (USABC).

Pertemuan tersebut dilakukan menyusul penyelesaian perundingan perdagangan resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART).

Tujuannya dialog tersebut untuk menyerap masukan dari para pelaku usaha AS secara langsung terkait perkembangan perundingan tersebut.

Adapun perwakilan sejumlah perusahaan besar AS yang hadir dalam pertemuan, di antaranya Cargill, Freeport, Citi, Chubb, Visa, McLarty Associates, Vriens & Partners, serta DGA Group-ASG.

Turut hadir pula Dow Chemical dan total sekitar 20 perusahaan anggota USABC.

“Hasil pertemuan dengan USTR telah menyepakati isu-isu utama dan isu teknis yang menjadi substansi dalam dokumen ART. Karena itu dokumen ART akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump sebelum akhir Januari 2026,” kata Menko Airlangga, dikutip Rabu (23/12).

Diskusi utama dalam pertemuan ini mencakup pembahasan perkembangan terkini dan hasil perundingan perdagangan resiprokal RI-AS.

Menko Airlangga memaparkan komitmen Indonesia dalam perundingan tersebut, yakni memberikan akses pasar untuk produk AS.