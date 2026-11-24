Temui Petinggi BP di London, Airlangga Undang Investasi ke KEK Malang
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang perusahaan energi raksasa BP untuk berinvestasi, pada pengembangan sumber daya manusia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pendidikan Malang, Jawa Timur.
Ajakan tersebut disampaikan langsung Airlangga saat menemui Chief Financial Officer (CFO) BP Kate Thomson dan Senior Vice President (SVP) Subsurface BP Ariel Flores di London, Inggris pada Senin (23/11).
"Harapannya BP dapat berpartisipasi untuk mendukung berbagai program pendidikan yang ada," ujar Menko Airlangga.
Selain menjajaki investasi sektor pendidikan, pertemuan tersebut turut membahas penguatan kerja sama ketahanan energi serta transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.
Airlangga menyoroti perkembangan investasi BP di sektor hulu minyak dan gas bumi, sekaligus mengapresiasi kontribusi perusahaan sebagai salah satu investor strategis Tanah Air.
Pemerintah menilai kemitraan dengan pelaku usaha global krusial untuk memaksimalkan potensi sumber daya nasional, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi dunia.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Airlangga berharap kemitraan tersebut diperkuat melalui investasi berkelanjutan, serta transfer teknologi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.
"Indonesia terus membuka peluang bagi investasi berkualitas yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional," katanya lagi.
Airlangga Hartarto mengundang perusahaan energi raksasa BP untuk berinvestasi pada pengembangan SDM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pendidikan Malang,
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BP Lepas Saham, AKR Tegaskan Merek dan Operasional SPBU Tak Berubah
- Menyusul Shell, BP Resmi Lepas Kepemilikan Bisnis SPBU di Indonesia
- Airlangga Merespons Potensi Penurunan Status Pasar Modal ke Level Standalone Market
- Antisipasi Kebutuhan Rp 7.400 T pada 2026, Pemerintah Genjot Diversifikasi Pembiayaan
- Setelah Pertamina, SPBU BP Menaikkan Harga BBM RON 92
- Kejar Potensi USD 600 Miliar, Pemerintah Perkuat Ekonomi Digital di Daerah