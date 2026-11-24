jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang perusahaan energi raksasa BP untuk berinvestasi, pada pengembangan sumber daya manusia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pendidikan Malang, Jawa Timur.

Ajakan tersebut disampaikan langsung Airlangga saat menemui Chief Financial Officer (CFO) BP Kate Thomson dan Senior Vice President (SVP) Subsurface BP Ariel Flores di London, Inggris pada Senin (23/11).

"Harapannya BP dapat berpartisipasi untuk mendukung berbagai program pendidikan yang ada," ujar Menko Airlangga.

Selain menjajaki investasi sektor pendidikan, pertemuan tersebut turut membahas penguatan kerja sama ketahanan energi serta transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.

Airlangga menyoroti perkembangan investasi BP di sektor hulu minyak dan gas bumi, sekaligus mengapresiasi kontribusi perusahaan sebagai salah satu investor strategis Tanah Air.

Pemerintah menilai kemitraan dengan pelaku usaha global krusial untuk memaksimalkan potensi sumber daya nasional, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi dunia.

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Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Airlangga berharap kemitraan tersebut diperkuat melalui investasi berkelanjutan, serta transfer teknologi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

"Indonesia terus membuka peluang bagi investasi berkualitas yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional," katanya lagi.